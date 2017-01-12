Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 09:50
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
23. 01. 2017

Взрыв в Мачулищах мог произойти из-за утечки газа

Взрыв в гаражном кооперативе "Автотурист" в Мачулищах (Минский район) мог произойти из-за утечки газа из баллона. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ председатель гаражного кооператива Виталий Коробков.

смотрите также МЧС: при взрыве гаражей в Мачулищах пострадали 3 человека‍

Он отметил, что утечка газа ушла в смотровую яму. «По слухам, владелец гаража зашел, включил свет - искра и произошел взрыв», - рассказал председатель кооператива.

Из трех пострадавших при взрыве двое от госпитализации отказались. У 32-летнего владельца гаража врачи диагностировали переломы черепа и лодыжки, а также ожоги. По словам врачей, сейчас он находится в сознании и отходит от стресса.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.