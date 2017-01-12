БелТПП: Беларусь может стать членом ВТО до конца года

Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию до конца года. Такого варианта не исключил 22 января в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1"председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович.

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«Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках», - отметил он.

По его словам, Беларусь во многом уже работает по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что необходимо сделать, - принять переходные меры по защите финансовых институтов, сельхозпроизводителей, заявил Владимир Улахович.

Он также отметил, что больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует.