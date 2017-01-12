Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 11:16
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
23. 01. 2017

БелТПП: Беларусь может стать членом ВТО до конца года

Источник фото: Flickr

Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию до конца года. Такого варианта не исключил 22 января в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1"председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович.

смотрите также Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО пройдут на следующей неделе

«Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках», - отметил он.

По его словам, Беларусь во многом уже работает по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что необходимо сделать, - принять переходные меры по защите финансовых институтов, сельхозпроизводителей, заявил Владимир Улахович.

Он также отметил, что больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.