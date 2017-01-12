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23. 01. 2017

В Солигорском районе пенсионер поджег свою сожительницу

21 января в жилом доме в деревне Мелковичи в Солигорском районе хозяин 1947 года рождения умышленно поджег сожительницу 1960 года рождения, облив ее легковоспламеняющейся жидкостью. После воспламенения одежды на женщине загорелась и стена в кухне. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшая получила термические ожоги рук, головы, тела второй-третьей степени (30 % тела). Ее сожитель получил такие же ожоги, пытаясь потушить женщину и стену. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Их состояние тяжелое.

Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК, отметили в МВД.

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