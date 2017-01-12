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23. 01. 2017

Белорусские биатлонистки пришли восьмыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла шестое место в эстафете 4 по 6 километров 22 января в заключительный день шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 45,3 секунды без штрафных кругов, но использовав семь дополнительных патронов (три — Писарева и по два — Кривко и Домрачева).

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Первое место заняла Германия – 1 час 9 минут и 12,4 секунды.

От третьего места белоруски отстали почти на минуту.

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