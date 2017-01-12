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23. 01. 2017

Евро и российский рубль подорожали в Беларуси

На торгах 23 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара снизился на 0,06% до 1,935 рубля.

А евро подорожал на 0,37% до 2,0788 рубля.

За 100 российских рублей теперь дают 3,2514 белорусских, или на 0,27% больше.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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