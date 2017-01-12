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23. 01. 2017

В Беларусь приходит резкое, но короткое похолодание

Погода в Беларуси на этой неделе продолжит проявлять переменчивый характер. Ожидается резкое, но короткое похолодание. Об этом сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник тепло, хмуро и ветрено. В отдельных районах небольшой мокрый снег, туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица. Ночью 0, -6°С, днём -2, +3°С.

В среду ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура – падать: в течение суток -3 -9°С, по северо-востоку -10 -12°С, в юго-западных районах 0, -2°С. Ночью на большей части территории, днем по югу в отдельных районах кратковременный снег. Ночью по востоку слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг Беларусь малооблачно и безветренно, ночью морозы до -10 -17°С, при прояснениях -18 -22°С; днем -3 -10°С,в крайних северных районах 0, -2°С. Преимущественно без осадков, лишь днем по северной половине кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

К выходным ожидается медленный рост температуры.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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