МВД Беларуси попытается избавиться от лишних управленцев

Министерство внутренних дел в 2017 году ждет оптимизация управленческого аппарата, заявил 23 января замминистра внутренних дел Юрий Караев в ходе итоговой коллегии УВД Могилевского облисполкома.

По его словам, необходимо, чтобы управленцев, которые не работают на раскрытии преступлений или охране общественного порядка, становилось меньше, а также чтобы не дублировались одни и те же функции сотрудниками различных подразделений органов внутренних дел, передает БелТА.

Все это сократит нагрузку на бюджет, повысит оперативность управленческих связей и в целом эффективность работы МВД, считает замминистра.