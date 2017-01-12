Минское "Одно окно" расширяет перечень процедур по электронным заявлениям

В Минске расширяется перечень административных процедур, по которым возможна подача заявлений в службу "Одно окно" в электронном виде. Об этом рассказал 23 января на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Минское городское агентство обслуживания населения" Александр Ефимов.

По его словам, такая подача заявлений перспективна и не требует материальных затрат для организации. Сейчас такая возможность предоставлена по 12 процедурам, передает БелТА.

Александр Ефимов также отметил, что все больше минчан выбирают электронное взаимодействие. Так, если в 2016 году в электронном виде подавали заявление 725 заявителей, то в 2015-м - 990. Он также заявил, что проведенная 2015 году модернизация программного комплекса "Одно окно" позволила автоматически рассылать уведомления о готовности документов на электронные почтовые ящики, хранить электронные копии документов.