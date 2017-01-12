Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 14:24
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
23. 01. 2017

Минское "Одно окно" расширяет перечень процедур по электронным заявлениям

В Минске расширяется перечень административных процедур, по которым возможна подача заявлений в службу "Одно окно" в электронном виде. Об этом рассказал 23 января на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Минское городское агентство обслуживания населения" Александр Ефимов.

По его словам, такая подача заявлений перспективна и не требует материальных затрат для организации. Сейчас такая возможность предоставлена по 12 процедурам, передает БелТА.

Александр Ефимов также отметил, что все больше минчан выбирают электронное взаимодействие. Так, если в 2016 году в электронном виде подавали заявление 725 заявителей, то в 2015-м - 990. Он также заявил, что проведенная 2015 году модернизация программного комплекса "Одно окно" позволила автоматически рассылать уведомления о готовности документов на электронные почтовые ящики, хранить электронные копии документов.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.