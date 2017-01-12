В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с тем, что в среду по северо-восточной половине республики, а в четверг на большей части территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха.
Во вторник погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2.. +3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, передает Белгидрометцентр.
В среду с севера на юг Беларуси ожидается перемещение холодного атмосферного фронта, вслед за которым на северо-восточную часть республики начнет распространяться холодный арктический воздух. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах по югу ожидается кратковременный снег; по востоку слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3.. -9°С, по северо-восточной половине она понизится до -10.. -12°С, в юго-западных районах она не опустится ниже 0.. -2°С.
26 января ночью большая часть Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической холодной воздушной массе, днем на северную часть страны переместится атмосферный фронт с Финского залива. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по северной половине республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -10.. -17°С, при прояснениях она понизится до -18.. -22°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -3°С до -10°С, в крайних северных районах она составит 0.. -2°С.
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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