В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с тем, что в среду по северо-восточной половине республики, а в четверг на большей части территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Во вторник погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2.. +3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, передает Белгидрометцентр.

В среду с севера на юг Беларуси ожидается перемещение холодного атмосферного фронта, вслед за которым на северо-восточную часть республики начнет распространяться холодный арктический воздух. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах по югу ожидается кратковременный снег; по востоку слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3.. -9°С, по северо-восточной половине она понизится до -10.. -12°С, в юго-западных районах она не опустится ниже 0.. -2°С.

26 января ночью большая часть Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической холодной воздушной массе, днем на северную часть страны переместится атмосферный фронт с Финского залива. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по северной половине республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -10.. -17°С, при прояснениях она понизится до -18.. -22°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -3°С до -10°С, в крайних северных районах она составит 0.. -2°С.