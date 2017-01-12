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24. 01. 2017

Штадлер поставит десять составов для минского метро

Источник фото: "Минск-Новости"

ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке десяти в течение четырех лет с конца 2018 года. Сообщивший об этом директор завода Филипп Бруннер пока отказался раскрывать детали сделки.

По егословам, при производстве поездов для метро «Штадлер Минск» готов сотрудничать с "Белкоммунмашем", который уже поставляет некоторые элементы кузова для трамваев серии "Метелица", которые отправятся в Санкт-Петербург, передает «Советская Белоруссия».
 
В пресс-службе метрополитена подтвердили заключение сделки, но также не стали раскрывать подробности договора.

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