Российский препарат, от которого пострадал борисовский школьник, остается в продаже

Российское лекарство "Цефтриаксон", после укола которого борисовский школьник попал в реанимацию, при наличии показаний к его применению продолжает использоваться в Беларуси так же, как использовалось ранее. Об этом сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

Она отметила, что на каждом из лекарственных средств есть серийный номер, и ограничивается продажа лишь конкретной партии, передает Sputnik.

По словам Елены Богдан, продажа партии приостанавливается и начинается проведение специфических мероприятий для того, «чтобы посмотреть, качественный этот препарат или есть какие-то вопросы».