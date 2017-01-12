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24. 01. 2017

Российский препарат, от которого пострадал борисовский школьник, остается в продаже

Российское лекарство "Цефтриаксон", после укола которого борисовский школьник попал в реанимацию, при наличии показаний к его применению продолжает использоваться в Беларуси так же, как использовалось ранее. Об этом сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

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Она отметила, что на каждом из  лекарственных средств есть серийный номер, и ограничивается продажа лишь конкретной партии, передает Sputnik.

По словам Елены Богдан, продажа партии приостанавливается и начинается проведение специфических мероприятий для того, «чтобы посмотреть, качественный этот препарат или есть какие-то вопросы».

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