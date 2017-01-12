Выбросившая новорожденного в мусоропровод жительница Мачулищ была вменяемой

Управление Следственного комитета по Минской области расследовало уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Мачулищ (Минский район), которая вечером 19 сентября, скрывая свою беременность, у себя дома родила ребенка и выбросила его в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.

По заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной послеродовой напряженности не была и осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, могла руководить ими, сообщили в СК.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью (ч.1 ст.14, п.2,6 ч.2 ст.139 УК). Она находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.