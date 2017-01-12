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24. 01. 2017

В Беларуси снимут ограничения на открытие счетов в иностранных банках

Источник фото: tutgrodno.com

В Беларуси в 2017-2019 годах снимут ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, который утвержден постановлением Совмина №18 от 12 января.

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Также запланировано поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне и постепенное их снижение по мере макроэкономической стабилизации и замедления инфляции.

Целями Нацбанка названы поддержание ценовой стабильности, обеспечение своевременного и полного погашения валютных обязательств. Курсовая политика будет проводиться в режиме управляемого плавания, ЗВР будут наращиваться и поддерживаться на безопасном уровне.

Полная отмена обязательной продажи валютной выручки и отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования запланированы на 2018 год, продолжится дедолларизация экономики.

Также будет разработан порядок формирования, утверждения и выполнения плана финансирования Банком развития госпрограмм и мероприятий. 

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