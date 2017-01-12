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24. 01. 2017

В ДТП в Чаусском районе погибла семейная пара

В дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Осиновка Чаусского района (Могилевская область) погибли двое человек. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

ДТП произошло 23 января в 08:50.

По данным МВД, жительница Могилева за рулем «ВАЗ» съехала в кювет и ударилась в дерево. В результате она и ехавший с ней 31-летний муж 1985 погибли. 

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