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24. 01. 2017

КГК заявил о незаконном расходовании денег при реконструкции «Динамо»

Комитет госконтроля при проверке реконструкции стадиона «Динамо» в Минске обнаружил незаконное расходование бюджетных средств. Так, заказчик КУП «УКС Мингорисполкома» оплатил транспортные затраты подрядчика ОАО «Стройтрест № 1» на перевозку на стадион 39 тыс. погонных метров стальных обсадных труб, но их в таком количестве на стройплощадку не завозили, поскольку технологически одна и та же обсадная труба в процессе устройства буронабивных железобетонных используется не менее десяти раз.

По данным КГК, подрядчик воспользовался ошибкой проектировщиков и заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тыс. погонных метров труб, из-за чего из бюджета необоснованно потрачено более 210 тыс. рублей, сообщают "Минск-Новости".

Также подрядчик не смог документально подтвердить приобретение оплаченной заказчиком стоимости труб в объеме около 2300 погонных метров на сумму 419,3 тыс. рублей.

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