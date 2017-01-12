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24. 01. 2017

Российский рубль подорожал в Беларуси

На торгах 24 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,28% и составил 3,2605 белорусских за 100 российских.

Между тем курсы евро и доллара снизились соответственно на 0,19% и 0,21%.

Так, евро теперь стоит 2,0746 рубля, доллара – 1,931 рубля.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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