Гендиретор ВТО поддерживает скорейшее присоединение Беларуси

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в организацию. Об этом он заявил на встрече с главой белорусской делегации на переговорах в Женеве - первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко

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Стороны выразили удовлетворение достигнутым за 2016 год прогрессом в подготовке документов Беларуси для ВТО и распространением элементов проекта Доклада Рабочей группы. Гендиректор ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению экспертного потенциала, сообщили в белорусском МИД.

Замминистра встретился также с председателем Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси Кемалем Маденоглу и представителями руководства Секретариата организации. Кроме того, делегация проведет ряд двусторонних встреч по доступу на рынки товаров и услуг с десятью членами ВТО, включая США и ЕС.