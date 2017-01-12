Лукашенко требует вернуть деньги за вывезенный по серым схемам лес

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января в ходе докладе по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Сославшись на доклад КГК, он отметил, что «коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу».

По его словам, благодаря таким манипуляциям в их карманах осели миллионы долларов, которые должны быть «в бюджете страны в тройном или десятикратном размере», сообщили в Администрации главы государства.

«Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить», - сказал он.

Кроме того, Александр Лукашенко потребовал обеспечить переработку всей древесины внутри Беларуси, напомнив о подписанном в 2015 году указе, согласно которому вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия президента было запрещено. По его словам, сейчас никакой чрезвычайной ситуации в этом плане нет, а поваленные ураганом участки леса сравнительно небольшие и доступны для лесозаготовительной техники. «У нас достаточно мощностей, чтобы самим производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью», - сказал он, предложив пустить поваленный ураганом лес как минимум на необрезанные доски, которые нужны на селе.