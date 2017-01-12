Льготы по кредитованию жилья в Беларуси заменят адресной поддержкой

В Беларуси в 2017 году комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, который утвержден постановлением Совмина от 12 января №18, предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой.

Также в 2017 году деньги граждан на приобретение и строительство жилья планируется освободить от декларирования и налоговых претензий.

Планируется проработать и вопрос создания агентства по ипотечному жилищному кредитованию, а также механизма финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки на условиях государственно-частного партнерства.