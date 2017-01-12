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24. 01. 2017

Начисленная зарплата белорусов выросла на 40 долларов

Источник фото: Telegraf.by

Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей (около 414 долларов) против 717,6 рублей в ноябре. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

Таким образом, начисленная зарплата в Беларуси выросла на 84 рубля, или около 43 долларов.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих увеличилась на 83,1 рубля и составила 802 рубля.

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