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24. 01. 2017

Лукашенко хочет усилить ответственность за выброс мусора в лесах

Источник фото: gomel.today

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, где рассматривались вопросы реализации на экспорт круглых лесоматериалов, поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за выброс мусора в лесах.

Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Президент особо отметил необходимость наведения порядка в лесах, особенно на территориях вблизи садовых товариществ. 

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