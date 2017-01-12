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25. 01. 2017

Минское "Динамо" обыграло в овертайме "Автомобилист"

Источник фото: hcdinamo.by

Хоккеисты минского "Динамо" 24 января обыграли в овертайме на своей площадке екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 - Лисовец (6.44). 1:1 - Гареев (9.02). 2:1 - Эллисон (16.12, в большинстве). 2:2 - Чайковски (24.41, в большинстве). 2:3 - Михнов (24.49, в большинстве). 3:3 - Палушай (Э30.29, в большинстве). 4:3 - Граборенко (37.19). 4:4 - Торченюк (58.14). 5:4 - Граньяни (60.29).

После победы над "Автомобилистом" хоккеисты минского "Динамо" занимают шестую строку турнирной таблицы Западной конференции. Следующий матч в "Минск-Арене" они проведут 26 января против "Югры" из Ханты-Мансийска.

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