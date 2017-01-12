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25. 01. 2017

В Поставском районе несколько деревень остались без света

В Поставском районе Витебской области в некоторых населенных пунктах в минувшую ночь были зафиксированы отключения электричества. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По состоянию на 06:00 25 января было отключено три населенных пункта.

В МЧС отметили, что системы жизнеобеспечения и объекты экономики работают без перебоев.

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