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25. 01. 2017

Житель Чечни помогал вьетнамцам через Беларусь попасть в ЕС

Вечером 19 января вблизи деревни Игналино (Верхнедвинский район) была замечена двигавшаяся в направлении границы группа неизвестных. Для проверки на место выехали пограничники, которые в 12-и километрах от границы нашли ведущие в лес следы, а затем через семь километров был задержан 22-летний житель Чечни (Россия), выступивший «гидом» по Беларуси для семерых граждан Вьетнама.

Вьетнамцы намеревались незаконно пересечь границу с Евросоюзом, сообщили в Госпогранкомитете. 

В отношении иностранцев начат административный процесс по ст.23.29  (незаконное пересечение госграницы), ст.23.30. (нарушение пограничного режима) и ст.23.35 (нарушение правил пребывания) КоАП.

Один из задержанных граждан Вьетнама ранее уже был депортирован из Беларуси. Поскольку срок запрета въезда в Беларусь у него не прошел, то теперь ему грозит уголовная ответственность.

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