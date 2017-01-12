В Беларуси ограничили доступ к сайту «Спутника и Погрома»

Приказом министерства информации Беларуси 23 января ограничен доступ к информационному ресурсу «Спутник и Погром» - sputnikipogrom.com в связи с признанием судом Центрального района Минска экстремистскими материалами информационной продукции ресурса. Об этом сообщили в министерстве.

Там отметили, что в ряде материалов разжигается национальная вражда и рознь, пропагандируется превосходство и неполноценность по признаку национальной и языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси.

Также мининформ ограничил доступ к двум информационным ресурсам доменной зоны .ru и .com, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Кроме того, на основании письма министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к информационному ресурсу blogistar2016.ru за размещение ненадлежащей рекламы препарата DiabetNot.