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25. 01. 2017

В Минске утвердили тарифы ЖКХ на 2017 год

Жировка в почтовом ящике Источник фото: Telegraf.by

В Минске решением Мингорисполкома от 9 января №51, которое размещено 25 января на Национальном правовом интернет-портале, утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год.

Так, тариф на техобслуживание составляет 0,1 рублей (субсидируемый) и 0,1155 рубля (полное возмещение) за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, на водоснабжение - 0,5301 и 0,7638 рубля соответственно за 1 кубометр, на водоотведение - 0,354 и 0,5103 рубля, на техобслуживание лифта – за каждого проживающего в 1,19 и 1,33 рубля.

Фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме составит 0,5055 рубля без НДС за 1 квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц, по субсидируемому тарифу - 0,088 рубля за кв.м общей площади жилого помещения в месяц. 

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