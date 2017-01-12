Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 11:57
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Минздрав дает почти 100%, что с российским лекарством все в порядке

Случаи анафилактического шока, вероятнее всего, не связаны с качеством лекарственного препарата, заявил 25 января первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, как правило, это является индивидуальной аллергической реакцией на применение тех или иных препаратов.

смотрите также Еще один ребенок попал в реанимацию после укола "Цефтриаксона"

Замминистра также выказал почти 100-процентную уверенность в том, что качество лекарственных препаратов после проверки будет признано соответствующим, передает БелТА.

Тем не менее, минздрав рекомендовал ограничить применение парентеральных антибактериальных средств - пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

Представитель минздрава также пообещал усилить контроль за оборотом лекарственных средств. 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.