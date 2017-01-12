Минздрав дает почти 100%, что с российским лекарством все в порядке

Случаи анафилактического шока, вероятнее всего, не связаны с качеством лекарственного препарата, заявил 25 января первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, как правило, это является индивидуальной аллергической реакцией на применение тех или иных препаратов.

смотрите также Еще один ребенок попал в реанимацию после укола "Цефтриаксона"

Замминистра также выказал почти 100-процентную уверенность в том, что качество лекарственных препаратов после проверки будет признано соответствующим, передает БелТА.

Тем не менее, минздрав рекомендовал ограничить применение парентеральных антибактериальных средств - пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

Представитель минздрава также пообещал усилить контроль за оборотом лекарственных средств.