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25. 01. 2017

В Минске на пожаре погиб неосторожный курильщик

Вечером 24 января на пожаре в квартире на шестом этаже в доме по проспекту Любимова, 19 в Минске погиб мужчина. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Труп был обнаружен в прихожей квартиры. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Рассматриваемая версия причины = пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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