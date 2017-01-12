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25. 01. 2017

В Дзержинском районе задержали банду лжесоцработников

Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД и Дзержинского РОВД задержали шесть человек по подозрению в совершении кражи. У правоохранителей есть основания подозревать причастность задержанных к иным аналогичным преступлениям.

20 января в милицию обратился 86-летний житель одной из деревень Минского район, который рассказал о визите двух женщин и одного мужчины, представившихся работниками социальной службы. При этом они предлагали купить постельное белье, одеяла и подушки по сниженной специально для пенсионеров цене. После их ухода мужчина обнаружил, что из шкафа пропали 400 рублей. После обращения в милицию подозреваемых задержали в машине в Дзержинском районе, передает БелТА.

Правоохранители просят тех, кто владеет информацией о противоправной деятельности подозреваемых, сообщить в Минское РУВД по телефону 8-017-229-07-04.

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