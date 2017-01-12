В России задержали участников разбойного нападения в Оршанском районе

В производстве управления Следственного комитета по Витебской области находится уголовное дело по факту разбойного нападения в Оршанском районе. 27 ноября 2015 года в обеденное время жители Орши приехали в деревню Юрцево и, взяв с собой предметы, похожие на биту и пистолет, вошли в помещение страховой компании, где находился сотрудник компании и его знакомый.

Обвиняемые избили посетителя руками и битой, под угрозой пистолета потребовали у потерпевшего деньги. Завладев в сумме более 300 тыс. российских рублей и 5000 долларов, а также мобильным телефоном, скрылись с места преступления. Сотрудник страховой компании не пострадал, сообщили в СК.

Действия мужчин квалифицированы как разбой, совершённый группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере (ч.2 ст. 207 УК). Обвиняемые были объявлены в розыск. 26-летний мужчина был задержан в России за совершение другого преступления. В отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. А 29-летний обвиняемый экстрадирован в Беларусь для осуществления уголовного преследования. Сейчас он содержится под стражей. После его ознакомления обвиняемого с делом, оно будет передано прокурору.