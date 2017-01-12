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25. 01. 2017

В Беларуси вдвое подорожает ускоренная выдача паспорта

Выдача паспорта в ускоренном порядке подорожает в Беларуси. Это предусмотрено указом №21 от 20 января, который официально опубликован на Национальном правовом портале и вступает в силу через три месяца после официального опубликования указ.

За выдачу паспорта в ускоренном порядке за 15 дней нужно будет заплатить одну базовую величину (сегодня 23 рубля) против прежних 0,5 базовых.

Дополнительная плата за выдачу паспорта в срочном порядке за семь дней составит две базовые.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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