В Беларуси вдвое подорожает ускоренная выдача паспорта

Выдача паспорта в ускоренном порядке подорожает в Беларуси. Это предусмотрено указом №21 от 20 января, который официально опубликован на Национальном правовом портале и вступает в силу через три месяца после официального опубликования указ.

За выдачу паспорта в ускоренном порядке за 15 дней нужно будет заплатить одну базовую величину (сегодня 23 рубля) против прежних 0,5 базовых.

Дополнительная плата за выдачу паспорта в срочном порядке за семь дней составит две базовые.