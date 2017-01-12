Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 16:28
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Кочанова: средняя зарплата в 500 долларов должна быть

Наталья Кочанова Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Поставленная президентом задача по увеличению в Беларуси в 2017 году средней зарплаты до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. Об этом заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат". "Заработная плата в среднем по стране должна быть 500 долларов", - сказала она.

смотрите также В декабре средняя зарплата белорусов превысила 400 долларов

По ее словам, это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации, передает БелТА.

Кроме того, подчеркнула Наталья Кочанова, каждое предприятие и производство должно стремиться к тому, чтобы работать эффективно и рентабельно. 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.