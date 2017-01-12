Кочанова: средняя зарплата в 500 долларов должна быть

Поставленная президентом задача по увеличению в Беларуси в 2017 году средней зарплаты до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. Об этом заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат". "Заработная плата в среднем по стране должна быть 500 долларов", - сказала она.

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По ее словам, это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации, передает БелТА.

Кроме того, подчеркнула Наталья Кочанова, каждое предприятие и производство должно стремиться к тому, чтобы работать эффективно и рентабельно.