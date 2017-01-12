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25. 01. 2017

Поезд на Адлер загорелся на выезде из Минска

Поезд Минск - Адлер 25 января из-за возгорания дизельного двигателя сделал аварийную остановку на станции Колядичи. Сообщение о возгорании тепловоза поступило в 12:50.

Огнем возгорания повреждены моторный отсек и кузов тепловоза. Пассажирские вагоны были отцеплены и отбуксированы на запасной путь. Пассажиры не пострадали, передает БелТА.

В 14:06 после замены состав продолжил движение по маршруту.

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