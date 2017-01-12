Уже в пятницу в Беларуси потеплеет

26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем от -3°С по северу до -11°С по юго-востоку. Атмосферное давление будет слабо падать.

27 января республика будет находиться под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с территории Латвии на юго-восток страны; вслед за фронтом начнут распространяться более теплые воздушные массы с Западной Европы. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем возможен дождь), ночью по востоку в отдельных районах сильный снег. Утром и днем в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..-10°С, по юго-востоку -11..-15°С; максимальная днем около 0°С, передает Белгидрометцентр.

28 января Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной умеренно теплой воздушной массе. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -3..+2°С, в Брестской области ночью при прояснениях она понизится до -7°С.