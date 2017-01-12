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26. 01. 2017

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси выросла на 7 долларов

Средний размер пенсий по возрасту в декабре 2016 года составил в Беларуси 305,8 рубля, или на 14,4 рубля (7 долларов) больше, чем в ноябре. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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По инвалидности пенсия увеличилась с 260,3 до 272 рубля, по случаю потери кормильца — с 195,4 до 201,6 рубля. Размер социальной пенсии не изменился и составляет 163,7 рубля.

В органах по труду, занятости и соцзащите в декабре на учете состояло 2,619 млн пенсионеров.

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