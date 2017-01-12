В Беларуси снизили надзорную нагрузку на субъекты средней и низкой групп риска пожароопасности

Правительство Беларуси снизило надзорную нагрузку на субъекты, относящиеся к средней и низкой группе риска по пожарной опасности. Об этом говорится в постановлении Совета министров №72 от 25 января, которое вступает в силу после официального опубликования.

Ранее перечень контролирующих органов и сфер контроля, применяющих контрольные списки вопросов (чек-листы), предусматривал применение чек-листов в отношении субъектов средней и низкой группы риска, эксплуатирующих торговые объекты, кроме нестационарных торговых объектов и объектов общепита, с площадью торгового зала до 75 квадратных метров. Документ же включает в перечень все субъекты средней и низкой групп риска.

Также допускается не назначать плановые проверки субъекта, отнесенного к средней группе риска, если по имеющейся у контролирующего органа информации не установлено признаков, указывающих на нарушения законодательства. Для субъектов, отнесенных к низкой группе риска, назначение плановых проверок в этом случае не допускается.