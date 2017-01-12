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26. 01. 2017

Брест хочет потратить на ЧЕ по водному поло 275 тыс. долларов

Источник фото: Telegraf.by

Брест подал заявки на проведение в 2018 году первенств Европы по водному поло и академической гребле, сообщил начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня. По его словам, вся необходимая инфраструктура в Бресте есть.

Так, в Европейскую лигу плавания направлена заявка на проведение в Бресте финала чемпионата Европы по водному поло среди юношей 1999 года рождения. На подготовительные мероприятия из областного бюджета планируется направить около 550 тыс. рублей (275 тыс. долларов): на покупку спортивного оборудования, антискользящее покрытие для бассейнов, а также на модернизацию системы вентиляции, передает БелТА.

Первенство по академической гребле также пройдет среди молодежи.

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