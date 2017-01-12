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26. 01. 2017

Председатель Чаусского райисполкома и участковый спасли человека на пожаре

Источник фото: МЧС РБ

Днем 24 января председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский и старший участковый инспектор милиции Чаусского РОВД Александр Барсуков спасли от огня жителя деревни Галузы, дом и два сарая которого охватил пожар. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Председатель Чаусского райисполкома находился в деревне Барышевка и, увидев дым, сообщил о пожаре и поехал к месту. А инспектор в это время был в деревне Радомля. Информацию о пожаре ему переда дежурный Чаусского РОВД, и он выехал к месту пожара.

Мужчины вместе побежали к дому, чтобы проверить наличие людей. В веранде на полу они увидели хозяина, который самостоятельно не мог выйти, вынесли его на свежий воздух и передали прибывшим врачам. Хозяин дома не пострадал, но был госпитализирован с сердечной гипертензией третьей степени.

Огнем уничтожен жилой дом и два сарая. Предполагаема причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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