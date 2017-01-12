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26. 01. 2017

В Беларуси расширили список запрещенных наркотиков и психотропов

В Беларуси расширен Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих госконтролю. Об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения от 25 января №10, которое официально опубликовано 26 января.

Так, устанавливается госконтроль над оборотом 46 новых наркотиков: 17 наркотических средств, 26 психотропных веществ, а также 3 прекурсоров, используемых для изготовления особо опасных психотропов.

Предложения по дополнению перечня подготовили специалисты Госкомитета судебных экспертиз по результатам анализа наркоситуации на территории Беларуси, Швеции, Швейцарии, Лихтенштейна, Англии, Дании, Германии, Словении, Венгрии, Латвии, Японии, Китая, а также мониторинга специализированных сайтов с предложениями продаж новых психоактивных веществ. 

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