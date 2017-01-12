Кобяков планирует увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает реальным увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов. Об этом он заявил 26 января на встрече в Минске с председателем правительства Сербии Александром Вучичем.

По его словам, Минск очень рассчитывает, что нынешний визит послужит прежде всего развитию торгово-экономических отношений. Также Андрей Кобяков подчеркнул готовность Беларуси обсуждать все вопросы двусторонней повестки, передает БелТА.

Александр Вучич в свою очень выказал надежду на «возможность развивать экономические отношения». «Наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота, это наша задача», - сказал он.