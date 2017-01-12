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26. 01. 2017

Кобяков планирует увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает реальным увеличить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов. Об этом он заявил 26 января на встрече в Минске с председателем правительства Сербии Александром Вучичем.

По его словам, Минск очень рассчитывает, что нынешний визит послужит прежде всего развитию торгово-экономических отношений. Также Андрей Кобяков подчеркнул готовность Беларуси обсуждать все вопросы двусторонней повестки, передает БелТА.

Александр Вучич в свою очень выказал надежду на «возможность развивать экономические отношения». «Наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота, это наша задача», - сказал он. 

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