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26. 01. 2017

В Ушачском районе столклнулись УАЗ и КамАЗ

Источник фото: МЧС

Днем 25 января в Ушачском районе Витебской области возле деревни Паулье произошло лобовое столкновение легкового УАЗа и грузового КамАЗа. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате в легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир.

Работники МЧС при помощи спецоборудования деблокировали пострадавших. С травмами различной степени они были госпитализированы.

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