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26. 01. 2017

Доллар и евро подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 26 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро пошли вверх.

Так, евро подорожал на 0,31% до 2,0741 рубля, доллар – на 0,18% до 1,9321 рубля.

Российский рубль же подешевел на 0,65% до 3,2401 белорусских за 100 российских.

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