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26. 01. 2017

Лукашенко - чиновникам, не верящим в $500: клади портфель и уходи

Средний уровень зарплаты в 500 долларов - это не заоблачная цифра и не популизм, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. При этом он признал, что скептики, которые считают, что такого уровня зарплаты достичь невозможно, есть и в правительстве.

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«Невозможно - клади портфель и уходи», - сказал глава государства, передает БелТА.

Достичь такого уровня зарплат, по словам главы государства, просто: «надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор».

«Много не прошу – 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду», - пообещал Александр Лукашенко.

При этом он заявил, что может дать людям и зарплату в 1000 долларов, но тогда людям придется платить за образование, за медицину, науку, оплачивать высокую стоимость ЖКХ и бензина.

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