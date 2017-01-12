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26. 01. 2017

Лукашенко пригласили посетить с визитом Белград

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президента Беларуси Александра Лукашенко ждут с официальным визитом в Белграде. О приглашении главе государства посетить Сербию рассказал 26 января в Минске глава сербского правительства Александр Вучич.

В Беларуси он провел встречи в Совете министров и Палате представителей, сообщает телеканал ОНТ.

Также стороны подписали подробный план развития отношений на ближайшие два года, который предусматривает более 50 шагов, в том числе по созданию международного холдинга по выпуску автокомпонентов, поставках белорусских пожарных машин, лифтов, троллейбусов и электробусов. 

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