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26. 01. 2017

В Минске трамвай сбил на зебре женщину

В Минске на нерегулируемом переходе на проспекте Машерова трамвай сбил женщину. ДТП произошло рядом с домом №19 на проспекте Машерова.

Женщина 1960 года рождения госпитализирована с многочисленными переломами, передает БелТА.

ГАИ выясняет обстоятельства происшествия.

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