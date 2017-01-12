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26. 01. 2017

Парламентские слушания по отмене смертной казни пройдут в 2018 году

белорусский парламент Источник фото: ByMedia.net

В Беларуси в начале 2018 года могут пройти парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни. О таких планах сообщил 26 января председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального Андрей Наумович.

Ранее он уже анонсировал слушания, правда, называл другую дату - конец 2017 года. Пока же Беларусь остается единственной страной Европы, в которой до сих пор применяется смертная казнь.

По материалам Sputnik.by

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