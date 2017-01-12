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26. 01. 2017

СМИ: Кныровича задержали за дачу взятки

Белорусский бизнесмен Александр Кнырович, по информации СМИ, был задержан по подозрению в даче взятки чиновнику. Также сообщается о вопросах к контрактам, заключенным с российскими поставщиками.

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25 января Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля, сообщает Onliner.by.

Задержали бизнесмена на 72 часа. Также задержаны некоторые его коллеги, передает "Наша Нiва".

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