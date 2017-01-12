Лента RSS
Подписаться на ленту
26 января 2017, четверг, 16:49
-7°C
Завтра +2°C
-7°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
26. 01. 2017

"Аэрофлот" задерживает вечерний рейс в Минск на 4,5 часа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" задерживает вечерний рейс из Москвы в Минск на 4,5 часа. Рейс SU1834, который должен был вылететь из Москвы в 22:55, но, по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьеово, переносится на 27 января на 03:25.

смотрите также «Аэрофлот» отменяет рейсы в Минск без объяснения причин‍

О причинах такой долгой задержки не сообщается.

По прогнозу погоды, в Московской области ожидается небольшой снег.-

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.