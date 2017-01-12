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27. 01. 2017

В конце недели в Беларуси будет тепло

27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, днем с дождем. По северо-западу будут отмечаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от -3°С до +3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной и теплой воздушной массе, передает Белгидрометцентр.

28 января в отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-5°С, максимальная днем -2..+2°С.

29 января ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по западу страны, ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от 0°С до -7°С, максимальная днем от -4°С до +2°С.

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