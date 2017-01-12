ЕБРР прогнозирует рост ВВП Беларуси и призывает к структурным реформам

В 2017 году рост валового внутреннего продукта Беларуси может составить 1%. Об этом заявил 26 января главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Однако, по его словам, для ускорения экономического роста в Беларуси, как считает ЕБРР, нужно проводить структурные реформы.

В частности, важно реформировать госсектор, в том числе повысить качество корпоративного управления госпредприятиями, перевести их на коммерческие принципы работы и приватизировать. При этом приватизация должна быть проведена так, чтобы ее результаты не пришлось пересматривать, пишет БелаПАН.

«Приватизацию, на наш взгляд, следует проводить хорошо, а не быстро. Если итоги приватизации подвергаются сомнению со стороны населения, то частный инвестор понимает, что рано или поздно купленный актив у него могут отобрать. Соответственно, он не будет заинтересован инвестировать в такие предприятия», - отметил представитель ЕБРР.

По его словам, для приватизации необходимо провести большую подготовительную работу, а активы должны быть адекватно оценены, однако «независимая оценка активов в Беларуси присутствует далеко не всегда».

Начинать приватизацию в Беларуси, заявил Сергей Гуриев, следует с приватизации активов, к которым инвесторы проявляют наибольший интерес и у которых наименьшее количество проблем.

Также, отметил он, важно провести пенсионную реформу, чтобы у страны появились долгосрочные финансовые ресурсы.

По мнению представителя ЕБРР, перспективы Беларуси зависят также от ситуации в России. По некоторым оценкам, добавил он, один процентный пункт экономического роста в России дает полпроцентного пункта роста ВВП Беларуси.